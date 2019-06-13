سبب مغادرة عبد الرزاق حمدالله لمعسكر منتخب المغرب.. وعبد الكريم باعدي بديلا

ما هو سبب مغادرة المهاجم عبد الرزاق حمدالله لمعسكر منتخب المغرب المقام في مصر الآن هو سؤال كل الجماهير المغربية والعربية بعد تأكيد تلك الأنباء واستبدال اللاعب بمهاجم أخر، حيث غادر عبد الرزاق حمدالله معسكر المغرب غاضيا، وبعدها قام المدير الفني للمنتخب الأول هيرفي رينار، باستدعاء مهاجم نادي حسنية أغادير عبد الكريم باعدي ليكون بديلا لحمدالله في قائمة المغرب بكأس أمم أفريقيا والتي تبدأ في مصر يوم 21 يونيو 2019 الجاري.

سبب مغادرة عبد الرزاق حمدالله لمعسكر منتخب المغرب

قالت عدة تقارير صحفية، أن سبب مغادرة حمدالله لمعسكر المغرب في مصر غاضبا، هو عدم رضاه عن الجو العام وبعض الأمور في المعسكر، كما أكدت عده مصادر حدوث مشادة بين عبد الرزاق حمدالله وفيصل فجر بعدما منعه الأخير من تنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة جامبيا، هذا وقد حاول أعضاء الاتحاد المغربي لكرة القدم منع حمدالله عن مغادرة المعسكر لكن اللاعب أصر على المغادرة.

هذا وقد تلقى المنتخب المغربي خسارة غير متوقعة أمام جامبيا وديا أمس بنتيجة 0-1، تلك الخسارة التي صدمت كل الجماهير المغربية في منتخبها، لتأتي مشكلة مغادرة حمدالله اليوم، لتزداد الأمور تعقيدا في معسكر أسود الأطلسي، هذا ويشارك منتخب المغرب في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة الحديدية مع منتخبات جنوب أفريقيا وساحل العاج وناميبيا.