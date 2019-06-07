سبب مغادرة عمر السومة لمعسكر المنتخب بإيران وقبل مباراة سوريا وأوزبكستان الودية القادمة

أعلن الجهاز الإداري لمنتخب سوريا الأول رسميا عن سبب مغادرة النجم عمر السومة لمعسكر المنتخب المقام حاليا بإيران وقبل ساعات من مباراة سوريا وأوزبكستان الودية القادمة، حيث نفى الجهاز الإداري وجود أي خلاف بين اللاعبين وإدارة المنتخب، وتم الإعلان أن سبب مغادرة السومة لمعسكر المنتخب كانت باتفاق سابق، حيث طلب عمر السومة خلال المعسكر الداخلي للمنتخب والذي أقيم بدمشق، عدم خوض مباراة سوريا الودية الثانية ضد أوزبكستان لارتباطة بمناسبة عائلية، ووافق مدير المنتخب على طلب اللاعب.

كما أكد مدير المنتخب، أن سبب عدم مشاركة إبراهيم عالمية في المباراة الودية ضد إيران، كان إجراء احترازي من الجهاز الطبي للمنتخب لعدم تفاقم إصابته، ولكي يشفى تماما، يذكر أن وسائل إعلامية مختلفة أكدت أن سبب مغادرة السومة لمعسكر المنتخب، جاء بعد غضبه بسبب نقل شارة القيادة إلى الحارس إبراهيم عالمة، هذا الخبر الذي نفاه مدير المنتخب جملة وتفصيلا.

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