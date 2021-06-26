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سبب وفاة عبد الإله هارون العداء القطري

بواسطة محمود عطا الله
سبب وفاة عبد الإله هارون العداء القطري سبب وفاة عبد الإله هارون العداء القطري

تلقت الأسرة الرياضية القطرية والعالمية اليوم السبت خبر حزين وهو وفاة نجم ألعاب القوى والعداء القطري العالمي عبد الإله هارون عن عمر يناهز 24 عامًا، حيث تصدر وسم “وفاة عبد الإله هارون” ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والخليج العربي، حيث انهالت التغريدات بالدعاء للاعب المتوفي، وتساءل الكثيرون عن سبب وفاة عبد الإله هارون والذي كان يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

سبب وفاة عبد الإله هارون العداء القطري

توفى العداء القطري عبد الإله هارون إثر حادث سير، بعد عودته من التمرينات اليوم، وكان يخوض عبد الإله هارون تمرينات للتعافي من الإصابة والاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة، هذا وقد حصل عبد الإله هارون على الميدالية البرونزية في سباق 400 متر بكأس العالم 2017، وكان لاعبًا واعدًا أمامه مستقبل كبير أوليمبيا وعالميًا، يذكر أن عبد الإله هارون من أصول سودانية وانضم للمنتخب القطري في 2015.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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