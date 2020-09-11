سبب وفاة ناظم شاكر نجم الكرة العراقية

أُعلن في العراق منذ قليل عن خبر وفاة ناظم شاكر نجم كرة القدم في العراق لاعبًا ومدربًا، حيث تصدر نبأ وفاة ناظم شاكر صدر كل مواقع الأخبار في العراق والخليج العربي، كما تصدر وسم ناظم شاكر ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهد موقع تويتر آلاف التغريدات التي تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة، بينما تساءل الكثيرون عن سبب وفاة ناظم شاكر نجم العراق.

سبب وفاة ناظم شاكر مدرب العراق والدولي السابق

توفى ناظم شاكر مدرب كرة القدم العراقي اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 عن عمر يناهز 63 عامًا، فهو من مواليد بغداد عام 1958، وسبب وفاة ناظم شاكر هو “كورونا”، وقد أصيب ناظم شاكر بهذا المرض منذ العاشر من شهر أغسطس الماضي، وقد دخل أحد مستشفيات الحجر بمدينة أربيل، وقد زاره وزير الصحة منذ أيام وقد وعد بعلاجه في الخارج، قبل أن يتوفى اليوم.