ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد.. هذا هو أسلوبي وهدفي التدريبي

في أول مؤتمر صحفي له كمدير فني لنادي أستون فيلا، كشف ستيفن جيرارد النجم التاريخي لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، عن أسلوبه في التدريب وهدفه من خططه التدريبية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أستون فيلا مع برايتون، وهي أولي مباريات جيرارد في الدوري الإنجليزي كمدير فني.
أسلوب جيرارد في التدريب
- هدفي تقديم كرة قدم مسلية وممتعة.
- هدفي أن يكون فريقي دائمًا هو المستحوذ مهما كان المنافس.
- لتنفيذ ذلك يتطلب بعض الوقت، لكن سأعمل على وضع بصمتي سريعا.
- الضغوط والمسئولية هي ما أريده، فهذا سوف يكون وقودي في العمل.
- عن مدرب ليفربول “كلوب”، قال جيرارد إن كلوب مدرب من الطراز العالمي، وإذا وقع معه ليفربول عقدا لمدى الحياة سأكون سعيدا بذلك.