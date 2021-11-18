ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد.. هذا هو أسلوبي وهدفي التدريبي

في أول مؤتمر صحفي له كمدير فني لنادي أستون فيلا، كشف ستيفن جيرارد النجم التاريخي لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، عن أسلوبه في التدريب وهدفه من خططه التدريبية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أستون فيلا مع برايتون، وهي أولي مباريات جيرارد في الدوري الإنجليزي كمدير فني.

أسلوب جيرارد في التدريب