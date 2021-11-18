ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد.. هذا هو أسلوبي وهدفي التدريبي

بواسطة محمود عطا الله
جيرارد مدرب أستون فيلا جيرارد مدرب أستون فيلا

في أول مؤتمر صحفي له كمدير فني لنادي أستون فيلا، كشف ستيفن جيرارد النجم التاريخي لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، عن أسلوبه في التدريب وهدفه من خططه التدريبية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أستون فيلا مع برايتون، وهي أولي مباريات جيرارد في الدوري الإنجليزي كمدير فني.

أسلوب جيرارد في التدريب

  • هدفي تقديم كرة قدم مسلية وممتعة.
  • هدفي أن يكون فريقي دائمًا هو المستحوذ مهما كان المنافس.
  • لتنفيذ ذلك يتطلب بعض الوقت، لكن سأعمل على وضع بصمتي سريعا.
  • الضغوط والمسئولية هي ما أريده، فهذا سوف يكون وقودي في العمل.
  • عن مدرب ليفربول “كلوب”، قال جيرارد إن كلوب مدرب من الطراز العالمي، وإذا وقع معه ليفربول عقدا لمدى الحياة سأكون سعيدا بذلك.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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