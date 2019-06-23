سحب الموبايلات من لاعبي المنتخب المصري وتهديدهم بعقوبات رادعة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني سحب الموبايلات من لاعبي المنتخب خلال فترة المعسكر الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حالياً فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد عقد اجتماع مع لاعبي المنتخب المصري فى حضور الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري المدير الفني، وهدد المهندس هاني أبو ريدة اللاعبين من الخروج عن النص مثلما حدث فى مونديال روسيا 2018 وهدد بفرض عقوبات رادعة فى حالة خروج أي لاعب عن النص وعدم الالتزام بالمبادئ العامة.

وطالب المهندس هاني أبوريدة فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفني الالتزام خلال الفترة المقبلة وطالبهم بتحقيق اللقب وخاصة أن مصر تستضيف البطولة على أرضها ولا مجال فى التفريط فى لقب البطولة وأشار بان المنتخب المصري كان يطلق عليه من قبل منتخب الساجدين وهدد باستبعاد أى لاعب لا يلتزم بالتعليمات ويخرج عن النص.

جاء ذلك بعد أن اتهمت عارضة أزياء تدعى “مريهان” أربعة لاعبين من المنتخب المصري بالتحرش بها لفظياً، وقد طالب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة فتح تحقيق مع لاعبي المنتخب، وتدور مشاروات حالياً مع المدير الفني حول استبعاد اللاعب عمرو وردة من المعسكر وعدم استكماله البطولة لاتهماه بالتحرش بعارضة الأزياء المذكورة.

وكان منتخب مصر الوطني قد خاض مباراة الافتتاح أمام منتخب زيمبابوى وفاز بهدف نظيف أحرزه محمود حسن تريزيجيه، فى الوقت الذى فاز فيه منتخب أوغندا على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين، واحتل المنتخب المصري المركز الثاني بفارق الأهداف عن أوغندا صاحبه المركز الأول، ويلتقى المنتخب المصري مع فى الجولة الثانية مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء، بينما يلقتى منتخب زيمبابوى مع أوغندا، ويسعى المنتخب للفوز وحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل مبكراً لدور الستة عشر فى البطولة.