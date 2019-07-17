سهلة جدا للأخضر.. مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا “نتائج القرعة بالكامل”

تحددت رسميا مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا من خلال قرعة التصفيات والتي أقيمت صباح اليوم الأربعاء بماليزيا، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر السعودي في مجموعة سهلة نسبيا، يذكر أن المرحلة القادمة للتصفيات تضم 8 مجموعات، كل مجموعة بها 5 منتخبات، يصعد للمرحلة الأخيرة من التصفيات “أوائل المجموعات الثمانية، مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني” بمجموع 12 منتخب.

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

القرعة وضعت السعودية في المستوى الأول، مما يعني ابتعاد الاخضر عن مقابلة القوى الكروية الكبرى بآسيا، وجاءت السعودية على قمة المجموعة الرابعة، ووقع معها في نفس المجموعة أقوى فرق المستوى الثاني منتخب “أوزبكستان” الذي يقوده الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر، ووقع في المجموعة منتخبات عربية وهي فلسطين واليمن، ومعهم منتخب سنغافورة.

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 السعودية أوزبكستان اليمن فلسطين سنغافورة

نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا بالكامل

كما ذكرنا، أسفرت القرعة عن ثمانية مجموعات، منتخب الإمارات جاء على قمة واحدة من أسهل المجموعات، حيث جاء الأبيض على قمة المجموعة السابعة مع منتخبات فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، المجموعة الأولى ضمت سوريا مع الصين ومعهم الفلبين والمالديف وجوام، منتخب الكويت جاء في المجموعة الثانية مع أستراليا والأردن وتايوان ونيبال.



هذا وبعد إعلان مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مواعيد مباريات السعودية في تصفيات المونديال، حيث يبدأ مشوار السعودية في المونديال يوم 10 سبتمبر 2019 ومباراة مع منتخب اليمن، وفي العاشر من أكتوبر 2019 يستضيف الأخضر منتخب سنغافورة، وفي الجولة الثالثة، يحل المنتخب السعودي ضيفا على منتخب فلسطين في منتصف أكتوبر 2019، وفي الرابع عشر من نوفمبر القادم، يحل منتخب السعودية ضيفا على منتخب أوزبكستان في مواجهة حاسمة على صدارة المجموعة، بعدها تقام مباريات الدور الثاني، هذا ومن المرتقب أن تتعاقد السعودية مع مدير فني جديد لمنتخبها الأول قبل بداية مشوار التصفيات، ومن المرتقب أن يكون الفرنسي هيرفي رونار.