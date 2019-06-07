موعد مباراة سوريا وأوزبكستان القادمة والقنوات الناقلة

ينتظر جماهير المنتخب السوري حول العالم متابعة مباراة سوريا وأوزبكستان الودية الدولية القادمة، والمقرر إقامته ظهر يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يونيو حزيران من أجل الاستعداد لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة لبطولة كأس آسيا وكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في دولة قطر.

المنتخب السوري خاض خلال فترة أسبوع الفيفا الحالي مباراة ودية أمام المنتخب الإيراني مساء يوم الخميس الماضي، وتلقى خسارة موجعة أمام المنتخب الإيراني، حيث خسر نسور قاسيون بخمسة أهداف نظيفة، في مباراة نال فيها المنتخب السوري سخط كبير من قبل جماهير المنتخب، والتي كانت تتطلع للمزيد من قبل المنتخب السوري.

المنتخب السوري كان مخيباً لآمال جماهيره طوال الفترة الماضية، فبعد أن كان قد قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائيات كأس العالم 2018، خرج المنتخب السوري على يد المنتخب الأسترالي في مباراة الملحق الآسيوي، قبل أن يخرج من الدور الأول من بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، بعد أن كان المنتخب مرشحاً لبلوغ الأدوار الإقصائية، والمنافسة على كأس البطولة.

موعد مباراة سوريا وأوزبكستان

ومن المقرر أن تقام مباراة سوريا وأوزبكستان الودية القادمة يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة السورية دمشق، الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأوزبكستان

وقد يتم النقل الحي والمباشر لمباراة سوريا الودية القادمة أمام منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء من خلال شاشة قناة سوريا دراما، حيث كانت مباراة سوريا الماضية أمام إيران قد تم نقلها عبر هذه القناة.