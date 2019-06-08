سوكر ستوريز| ينشر تقرير مصور عن أسرار جديدة عن زوجة محمد صلاح .. “ماجي سر نجاح مو صلاح العظيم في أوروبا”

نشر موقع سوكر ستوريز عبر حسابه تقريرًا مصورًا كشف فيه عن أسرار جديدة عن حياة زوجة محمد صلاح ، الفرعون المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، ماجي محمد صادق، حيث وصفها بالقول : إنها “السر وراء نجاح مو صلاح العظيم في أوروبا، وأنه لولاها لما كان وصل إلى ما هو عليه الآن.”

أسرار جديدة عن زوجة محمد صلاح

وتضمن التقرير أن ” محمد وماجي” يعرفان بعضهما مذ كانا في مرحلة الدراسة الأولى في مصر، وأنها كانت حب حياته، وأشار التقرير إلى أنه ورغم بعد زوجة صلاح عن الأضواء إلا أنها تعتبر ” الشيء الذي يربط صلاح بأرض الواقع وسط عالم الأضواء المزيف الزائل”.

وأضاف التقرير أن ماجي تساند زوجها مو في أفراحه أو حزنه وتقف بجانبه كشعاع النور في الظلمة الذي يرشده ويجعله في أمان دائم، مما يجعله في تألق وإبداع مستمر.

ولفت الموقع أيضًا إلى النواحي المتعلقة بمحمد صلاح وأبرز قصته مع الرفق بالحيوان وكيف أنه حين كان لاعب ناشئ صادف كلبة ترعى جراءها الجدد فكان يجلب لهم الطعام كل يوم قبل التدريب.

Why Mo Salah's wife is the secret of his success Why Mo Salah's wife is the secret of his success 🙌 Gepostet von Soccer Stories am Freitag, 7. Juni 2019

وأجرى الموقع مقارنة بين زوجة محمد صلاح وزوجات أو صديقات بعض المشاهير الآخرين مثل “جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو، وأنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، وشاكيرا صديقة جيرارد بيكيه”، حيث اعتبرها غامضة أكثر منهن بسبب عدم ظهورها كثيرًا مثلهن، ولا تبدي اهتمامًا بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا تقوم باستعراض جمالها وجسمها عبر الصور والفيديوهات، بسبب تقيدها وزوجها بالتعاليم الإسلامية.

واما عن السر الذي لا يعرفه الكثيرون عن زوجة محمد صلاح وهي انها مثقفة وحائزة على شهادات عليا وتعمل في مجال التكنولجيا الحيوية Bio-technology، وهي المسؤولة عن ملف الأعمال الخيرية الذي يموله صلاح في مصر.