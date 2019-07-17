سيف السيف: الهلال قدم عرضه الرسمي لتجديد عقد “عموري”

قال الإعلامي سيف السيف عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أن رئيس نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل، تواجد أمس الثلاثاء في دبي، واجتمع مع وكيل أعمال “عموري”، وأضاف السيف “وتقدم رئيس النادي بعرض الهلال الرسمي، لتجديد عقد عموري”، مضيفا “الهلال الآن في انتظار الرد”، هذا وقد تفاعلت جماهير الهلال مع تغريدة الإعلامي الشهير، وتصدر وسم “سيف السيف” ترند الوسوم في المملكة، حيث توجد رغبة كبيرة من الجماهير في تواجد عموري مع الفريق الموسم القادم.

هذا ومن الجدير بالذكر، أن فهد بن نافل العتيبي رئيس نادي الهلال، قد صرح من قبل بأنه حريص على التجديد مع اللاعب عمر عبد الرحمن “عموري”، وأكد بن نافل أن المدير الفني الروماني للهلال رازفان لوشيسكو يرغب في تواجد عموري معه خلال الفترة القادمة، هذا وقد تجاوز عموري الفحصوات الطبية، والتي أثبتت سلامته وجاهزيته للموسم القادم، وتواجد النجم في معسكر الهلال في النمسا.

الإعلامي سيفي السيف، أكد أن أجانب الهلال الأربعة للقائمة الآسيوية تم تحديد ثلاثة منهم وهم المدافع الكوري الجنوبي الجديد، والإيطالي جيوفينكو، والفرنسي جوميز، بينما الرابع في الطريق، وأكد أن أسماء اللاعبين السعوديين للقائمة تم الاتفاق عليها بالفعل.