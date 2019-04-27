شاموسكا يقود أحلام الهلاليين حتى نهاية الموسم.. فمن هو المدير الفني البرازيلي الجديد للزعيم

أكدت عدة مصادر مقربة من نادي الهلال، أن البرازيلي شاموسكا سيكون مدرب الهلال الجديد بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم خلفا للكرواتي زوران ماميتش، وكان الهلال قد طلب من نادي الفيصلي استعارة مدربه شاموسكا، الطلب الذي قوبل بالموافقة من عنابي سدير، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للبرازيلي شاموسكا، مدرب الهلال الجديد المرتقب، وتاريخه مع عالم كرة القدم، وأسماء الأندية التي دربها شاموسكا من قبل مجيئه للسعودية.

من هو شاموسكا مدرب الهلال الجديد والسيرة الذاتية له

شاموسكا مدرب الهلال الجديد المرتقب من مواليد مدينة سالفادور البرازيلية عام 1965، يبلغ من العمر الآن 53 سنة، بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كمدرب، وذلك عام 1994، أي بدأ التدريب وهو في عمر 29 عام، وهو مدرب مخضرم درب أندية كثيرة بلغ عددها 28 نادي، معظمها أندية برازيلية، كما درب في الدوري القطري، والدوري الإماراتي، والدوري الياباني، والسعودي.

من أشهر الأندية البرازيلية التي دربها شاموسكا بوتافوجو وسانتا كروز، فاز المدرب مع نادي أويتا الياباني في 2008 بلقب كأس الدوري الياباني، الأندية الخليجية التي درها شاموسكا هي: العربي القطري، الشعب الإماراتي، الغرافة القطري، والجيش القطري، والفيصلي السعودي.

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