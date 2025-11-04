شاهدها الآن.. القنوات الناقلة لمباراة السد ضد الأهلي مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحًا للقمة المرتقبة بين السد القطري والأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وتعد هذه المواجهة من أبرز لقاءات الجولة لما تحمله من أهمية كبيرة في مسار الفريقين، سواء بالنسبة للسد الباحث عن فوزه الأول أو للأهلي الساعي لتأكيد هيمنته في المجموعة ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

بي إن سبورتس والكاس الرياضية تتصدران النقل الحصري

تتولى شبكة بي إن سبورتس القطرية مهمة البث الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث خصصت القناة beIN SPORTS 3 لنقل اللقاء مباشرة، مصحوبًا بتعليق صوتي للمعلق حسن العيدروس، وتقدم الشبكة تغطية مميزة قبل وبعد المباراة، تتضمن فقرات تحليلية متعمقة يقدمها نخبة من الخبراء الفنيين.

وفي السياق ذاته، تبث قنوات الكأس الرياضية المواجهة عبر شاشتها من خلال قناة الكأس 5، مع تعليق خليل البلوشي، لتتيح للجماهير متابعة المباراة وفق خيارات متنوعة وبجودة بث عالية الدقة.

خيارات المشاهدة عبر الإنترنت

بالنسبة للمشاهدين الراغبين في متابعة اللقاء إلكترونيًا، توفر شبكة بي إن سبورتس خدمة البث المباشر عبر تطبيقها الرقمي TOD، والذي يتيح مشاهدة المباراة بجودة فائقة على مختلف الأجهزة الذكية، سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها للمشتركين في الخدمة.

كما يمكن متابعة المباراة عبر منصة “شووف” التابعة لقنوات الكأس الرياضية، والتي تقدم بثًا مباشرًا بتقنيات متطورة تواكب أحدث معايير البث الرقمي في المنطقة.

وللمستخدمين خارج نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن استخدام خدمات الشبكات الافتراضية مثل Nord VPN لتغيير الموقع الجغرافي والوصول إلى المنصات الحصرية الناقلة للبطولة من أي مكان في العالم.

موعد انطلاق المباراة

تقام المواجهة مساء الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، في المواعيد التالية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة بالنظر إلى قيمة الفريقين وتاريخيهما في البطولة، حيث يدخل الأهلي السعودي المواجهة متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يسعى السد القطري إلى تحقيق فوزه الأول بعد حصده نقطتين فقط حتى الآن.