شاهد الآن حفل تسليم كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي مباشرة عبر قناة ريال مدريد

في أجواء احتفالية مميزة، يشهد ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حفل تسليم جائزة الحذاء الذهبي للنجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد أن تُوّج بها عن موسم 2024-2025 تقديرًا لتألقه اللافت وأرقامه القياسية مع ريال مدريد.

مبابي يتسلم الحذاء الذهبي

جاء تنظيم حفل الحذاء الذهبي تكريمًا للمهاجم الفرنسي الذي أنهى الموسم الماضي بتسجيل 41 هدفًا في جميع المسابقات، وهو الرقم الأعلى في مسيرته الكروية حتى الآن، وبذلك يواصل مبابي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الهدافين في العالم، ومصدر قوة هجومية لا غنى عنها في صفوف ريال مدريد.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الملكي في بيانه أن هذا الحدث يعد من أهم المناسبات التكريمية التي تُقام داخل النادي، تقديرًا للعطاء الكبير الذي قدمه مبابي منذ انضمامه إلى الفريق.

كيفية مشاهدة البث المباشر لحفل التسليم

يمكن لعشاق ريال مدريد ومتابعي كرة القدم العالمية متابعة الحفل مباشرة عبر قناة “Real Madrid TV”، التي تبث الحدث بالكامل لحظة بلحظة، مع تقارير خاصة وكواليس من داخل القاعة، كما تعرض لقطات حصرية من لحظة تسلّم مبابي للجائزة وكلمته أمام الحضور؛ بالإضافة إلى الموقع الرسمي للنادي الذي يوفر إمكانية مشاهدة الحفل سواء باللغة الإسبانية أو باللغة الإنجليزية.

يشهد الحدث حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، على رأسهم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، إلى جانب عدد من رموز الفريق ومدربيه السابقين مثل تشابي ألونسو، بالإضافة إلى لاعبي الفريق الأول الذين حرصوا على مشاركة زميلهم هذا الإنجاز الكبير.