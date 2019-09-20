شاهد صور غرف الأهلي والزمالك.. وإحصائيات مهمة لمواجهات الفريقين قبل مباراة السوبر

تزينت غرف لاعبي الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر المصري المقرر لها أن تقام اليوم الجمعة 20-09 على ملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء، بقمصان اللاعبين والمكان المخصص لكل لاعب، وننشر لكم تفاصيل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.







ركلات الترجيح

ويذكر أن قرر اتحاد الكرة متمثلا في لجنة المسابقات اللجوء إلى ركلات الترجيح عقب الوقت الأصلي لمباراة السوبر المصري مباشرة والذي يلعب فيها النادي الأهلي بصفته بطل الدوري ونادي الزمالك بصفته بطل الكأس للموسم 2017 – 2018 وتقام المباراة الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.







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مواجهات الأهلي والزمالك

المباريات: 164 مباراة

فوز الأهلي: 67 مباراة

فوز الزمالك: 37 مباراة

تعادل الفريقين: 59 مباراة

سجل الأهلي: 223 هدفًا

سجل الزمالك: 157 هدفًا

اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في لقاءات القمة وعدد أهدافه: عبدالكريم صقر 17 هدفًا

اللاعب الأكثر مشاركة في لقاءات القمة وعدد المباريات: حسام عاشور 40 مباراة







قائمة النادي الأهلي في السوبر المصري

استقر المدير الفني رينيه فايلر على قائمة الأهلي التي بها 24 لاعبا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري، وهي:

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – رمضان صبحي – حمدي فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – مروان محسن – محمد مجدي أفشة – علي معلول – أحمد الشيخ – محمود وحيد – أحمد فتحي – حسام عاشور – صلاح محسن – جيرالدو – جونيور أجايي – أليو ديانج – محمد هاني.

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قائمة الزمالك في مباراة السوبر المصري

كما استقر الصربي ميتشو على قائمة الزمالك والتشكيل الأساسي للفريق الأبيض وهي كالتالي:

محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبدالسلام- حمدي النقاز- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسي- محمود عبدالعزيز- أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا- كريم بامبو- أشرف بن شرقي- إسلام جابر- إمام عاشور- محمد أونجم.

خط الهجوم: خالد بو طيب- عمر السعيد- مصطفي محمد.