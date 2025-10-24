شاهد كلاسيكو الاتحاد × الهلال بجودة HD.. تردد قنوات ثمانية الرياضية السعودية 2025 الناقلة لدوري روشن

تزداد الأنظار مساء اليوم نحو قنوات ثمانية الرياضية السعودية 2025، التي تستعد لتقديم واحدة من أقوى مباريات الموسم في دوري روشن السعودي 2025 – 2026، حين يلتقي الاتحاد والهلال في مواجهة نارية ينتظرها الملايين من عشاق الكرة داخل المملكة وخارجها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الجديدة من البطولة المحلية الأقوى في المنطقة، في مباراة تُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، وتنطلق صافرتها عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال اليوم

أعلنت شبكة قنوات ثمانية الرياضية السعودية عن نقل مباراة الاتحاد والهلال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بشكل مجاني عبر شاشتها الفضائية بتقنية HD، في إطار سعيها لتقديم تغطية متميزة لجميع مباريات البطولة.

وتأتي هذه المباراة ضمن أولى التجارب الكبرى التي تثبت مكانة قنوات ثمانية في المشهد الرياضي، بعد حصولها على حقوق نقل دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، ودوري الدرجة الأولى حتى موسم 2030 – 2031.

تردد القناة على الأقمار الصناعية

لمتابعة مباراة الاتحاد والهلال بجودة فائقة دون تشفير، يمكن ضبط تردد قنوات ثمانية الرياضية عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ التعديل نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4 DVB-S2 عرب سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 DVB-S2

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

ويمكنكم ضبط القناة من خلال اتباع الخطوات التالية: