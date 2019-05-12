شاهد مُلخصات مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي للمُحترفين

اشتدت وتصاعدت روح المنافسة بمباريات الدوري السعودي للمحترفين، فلقد عرف الجميع مكانته، بين منافس على اللقب، أو هارب من الهبوط، وبلا شك شهدت الجولة 29 العديد من المباريات الهامة، التي كادت ان تكون هي الجولة الحاسمة ليتوج النصر بطلاً للدوري بعد فوز عريض على الحزم بنتيجة 3 أهداف دون رد، ولكن غريم النصر نادي الهلال أبى إلا أن يمد المنافسة وحسم بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للجولة النهائية، وذلك بعد فوزه بهدف] يتيم على الاتفاق .

ونحن بهذا التحقيق الشامل سوف نوضح أليك الملخصات الهامة لأهم أحداث اللقاءات الكروية والتي جرت بالجولة 29 بين الفرق السعودية، والتي كانت وبحق لقاءات ساخنة لم تخلو ولو للحظة من الإثارة الكروية والمتعة والتشويق، فإليكم أهم الملخصات .

أهم ملخصات مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين

أول تلك المباريات هي التي جمعت فريقي الاتحاد والفتح، وانتهت بنتيجة كبيرة لصالح الاتحاد بستة أهداف لهدفين، ليحتل بذلك الاتحاد المركز العاشر برصيد 34 نقطة، والفتح المركز الثامن 35 نقطة .

ثم نأتي للقاء الشباب ضد فريق التعاون العنيد والذي مثل هذا الموسم بالدوري السعودي الحصان الأسود بلا شك، وتنتهي المباراة بالتعادل سلبياً بين الفريقين، ليحتل الشباب المركز الثالث برصيد 54 من النقاط يليه مباشرة فريق التعاون بالمركز الرابع برصيد 53 من النقاط .

مباراة الحزم ضد النصر، وهي المباراة الهامة التي انتهت بفوز مُستحق للنصر بنتيجة ثلاثة أهداف دون مُقابل، وبتلك النتيجة عزز فريق النصر فرص تتويجه ببطولة الدوري السعودي 2019 وتصدر جدول مسابقة البطولة برصيد 67 نقطة، يليه مباشرة فريق الهلال المتربص بسقطة للنصر قد تكن غير متوقعة أمام الباطن بالجولة القادمة .

المباراة الأخرى بالجولة 29 جمعت فريقي الباطن وأحد لتنتهي بفوز أحد على فريق الباطن بنتيجة هدفٍ دون مُقابل .

ثم نأتي للمباراة الصعبة والتي جمعت فريقي الهلال والاتفاق، والتي كاد الاتفاق أن يحرم الهلال فيها من فرص المنافسة على بطولة الدوري السعودي حتى الجولة ثلاثين، لولا فوز الهلال بهدف وحيد على الاتفاق .

ونأتي لملخص مباراة الرائد وألفيحاء، والتي شهدت تعادلاً سلبياً بين الفريقين، ليحتل الرائد المركز التاسع برصيد 35 نقطة بجدول المسابقة، ويحتل فريق الفيحاء المركز 13 وذلك برصيد 29 نقطة .