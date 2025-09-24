شبكة قنوات ثمانية تعلن اسم معلق مباراة الاتحاد والنصر في قمة دوري روشن الجولة 4

بواسطة محمد مختار
معلق مباراة الاتحاد ضد النصر، دوري روشن السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء الجمعة 26 سبتمبر 2025 إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، حيث يستضيف الاتحاد غريمه النصر في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعلنت شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري للمسابقة عن إسناد مهمة التعليق على هذا اللقاء المرتقب إلى المعلق المتميز فارس عوض، المعروف بأدائه الحماسي وصوته المميز في مباريات القمم.

توقيت المباراة

  • 18:00 بتوقيت موريتانيا.
  • 19:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.
  • 20:00 بتوقيت مصر وليبيا.
  • 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة لكونها تجمع بين اثنين من أكبر أندية المملكة وأكثرها جماهيرية، حيث يدخل الاتحاد اللقاء ساعياً لتأكيد تفوقه ومواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يطمح النصر إلى العودة بقوة وتعويض أي تعثر في الجولات الماضية.

ويعزز تعيين المعلق فارس عوض من قيمة المباراة، إذ اعتاد الجمهور على صوته في كبرى المواجهات الخليجية والآسيوية، مما يضيف مزيداً من الحماس على هذه القمة الكروية.

تردد قناة ثمانية الناقلة

  • نايل سات: 12360 (رأسي).
  • عرب سات: 11919 (أفقي).

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات ثمانية وفرت تغطية شاملة لدوري روشن السعودي، مع استوديوهات تحليلية تضم أبرز المحللين، لضمان تقديم تجربة مشاهدة استثنائية لعشاق كرة القدم.

وبهذا، تترقب الجماهير ليلة كروية استثنائية بين النصر والاتحاد، في واحدة من أقوى مباريات الموسم حتى الآن ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.

محمد مختار

كاتب مقالات أهتم بالبحث والكتابة في مجالات الرياضة والفن، أهوى قراءة القصص والروايات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، وأعمل الآن في موقع كلمة.

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

رسمياً.. الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك 2025 وكيف تأهل كل فريق

أخبار الرياضة

بدأت.. مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني واسم المعلق والقناة…