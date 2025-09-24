شبكة قنوات ثمانية تعلن اسم معلق مباراة الاتحاد والنصر في قمة دوري روشن الجولة 4

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء الجمعة 26 سبتمبر 2025 إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، حيث يستضيف الاتحاد غريمه النصر في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

توقيت المباراة

18:00 بتوقيت موريتانيا.

19:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

20:00 بتوقيت مصر وليبيا.

21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة لكونها تجمع بين اثنين من أكبر أندية المملكة وأكثرها جماهيرية، حيث يدخل الاتحاد اللقاء ساعياً لتأكيد تفوقه ومواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يطمح النصر إلى العودة بقوة وتعويض أي تعثر في الجولات الماضية.

ويعزز تعيين المعلق فارس عوض من قيمة المباراة، إذ اعتاد الجمهور على صوته في كبرى المواجهات الخليجية والآسيوية، مما يضيف مزيداً من الحماس على هذه القمة الكروية.

تردد قناة ثمانية الناقلة

نايل سات: 12360 (رأسي).

عرب سات: 11919 (أفقي).

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات ثمانية وفرت تغطية شاملة لدوري روشن السعودي، مع استوديوهات تحليلية تضم أبرز المحللين، لضمان تقديم تجربة مشاهدة استثنائية لعشاق كرة القدم.

وبهذا، تترقب الجماهير ليلة كروية استثنائية بين النصر والاتحاد، في واحدة من أقوى مباريات الموسم حتى الآن ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.