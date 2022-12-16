شبكة Bein Sports تُعلن بث مباراة نهائي كأس العالم 2022 على منصاتها المفتوحة لكل العرب حول العالم

مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين سوف تكون مجانًا لكل الجماهير في الخليج العربي وشمال إفريقيا وفي أوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا وكل مكان في العالم، حيث أعلنت قنوات بي إن سبورتس إنها سوف تذيع المباراة النهائية عبر منصاتها المفتوحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2022

قالت شبكة قنوات Bein sports في بيان رسمي، إن قناتها المفتوحة سوف تذيع مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، وللراغبين في مشاهدة المباراة النهائية لمونديال قطر عبر شبكة الإنترنت، فالمباراة سوف تكون منقولة مجانًا على قناة بي إن سبورتس الرسمية على اليوتيوب.

موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين سوف يكون يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، تُقام على استاد لوسيل المونديالي، وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر.