شبكة Bein Sports تُعلن بث مباراة نهائي كأس العالم 2022 على منصاتها المفتوحة لكل العرب حول العالم

بواسطة محمود عطا الله
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2022 القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين سوف تكون مجانًا لكل الجماهير في الخليج العربي وشمال إفريقيا وفي أوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا وكل مكان في العالم، حيث أعلنت قنوات بي إن سبورتس إنها سوف تذيع المباراة النهائية عبر منصاتها المفتوحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2022

قالت شبكة قنوات Bein sports في بيان رسمي، إن قناتها المفتوحة سوف تذيع مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، وللراغبين في مشاهدة المباراة النهائية لمونديال قطر عبر شبكة الإنترنت، فالمباراة سوف تكون منقولة مجانًا على قناة بي إن سبورتس الرسمية على اليوتيوب.

موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين سوف يكون يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، تُقام على استاد لوسيل المونديالي، وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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