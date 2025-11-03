شجع اﻷبيض .. موعد مباراة الامارات وكوستاريكا في كأس العالم للناشئين 2025

موعد مباراة الامارات وكوستاريكاينتظر الكثير من مشجعي منتخب الامارات للناشئين في مباراته اﻷولى في بطولة كأس العالم للناشئين تحت سن 17 عام والتي يبدأ من اليوم الاثنين 3 نوفمبر حتى يوم 11 نوفمبر، حيث تقام البطولة في تلك الفترة في قطر، سنتعرف سويًا على موعد مباراة الامارات وكوستاريكا وما هي القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل.

اﻷبيض يستعد للفوز

يستعد منتخب الامارات للناشئين تحت سن 17عام للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين لهذا الموسم وذلك للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، فإن الكثير في الوقت الحالي يستعد لبداية موعد مباراة الامارات وكوستاريكا لتشجيع المنتخب اﻷبيض والتي ستقام عصر اليوم الاثنين الثالث من نوفمبر الحالي، في المواعيد التالية:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءًا بتوقيت الامارات.

كما تنطلق المباراة في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

وأخيرًا تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية عن نقلها لفعاليات ومواجهات بطولة كأس العالم للناشئين الموسم الحالي بشكل حصري ورسمي في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا، وقد أعلنت عن تخصيص قناة بي إن سبورت المجانية المفتوحة على كافة الاقمار الصناعية لنقل المباراة اليوم.