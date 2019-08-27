شقيق بوجبا يتحدث عن إمكانية رحيل شقيقه إلى ريال مدريد 

تحدث شقيق اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد، والذي يدعى ماتياس بوجبا، عن مستقبل شقيقه خلال الفترة المقبلة خاصة أن سوق الانتقالات الصيفية مازال مفتوحا في العالم على الرغم من مشاركة اللاعب في عدة مباريات مع فريقه.

وقال شقيق بوجبا خلال تصريحات عبر صحيفة “آس” الإسبانية، إنه بول بوجبا أحد أهم اللاعبين في الوقت الحالي في مركزه ويناسب لعب ريال مدريد بشكل خاص، وعلى زين الدين زيدان وريال مدريد التحرك لضمه خلال الفترة المقبلة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية فالنادي يحتاج إلى مثل هؤلاء اللاعبين بوسط الملعب خاصة في ظل تذبذب النتائج في الوقت الحالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والإسبانية ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، فعلى الرغم من التمسك الشديد من إدارة نادي مانشستر يونايتد باللاعب إلا أن رغبته تريد أن ينتقل إلى المرينجي، ولكن للمدير الفني لنادي مانشستر رأي آخر في ذلك، والذي يدفع به بشكل أساسي ضمن صفوف الفريق.

وأضاف ماتياس خلال حواره أنه ليس لديه أي معلومة حول انتقال شقيقه لريال مدريد، ولم يتحدث معه أحد، ولكن زين الدين زيدان لم يشر إلى أنه يريد اللاعب في أي تصريح صحفي حتى الآن، ولكنه يريد دائما قول الحقيقة فقط.

وتابع أنه لا يعرف هل سيتحرك ريال مدريد لضم شقيقه خلال الفترة المقبلة أم لا، وأن كل شيء يتوقف على رغبة ريال مدريد الذي لو أرادت ضم اللاعب ستنجح في ذلك بشتى الطرق مثلما فعلت مع إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

واختتم أن شقيقه سعيد في الوقت الحالي بتواجده داخل جدران مانشستر يونايتد، ولن يتحدث عن النادي بأي سوء، هو لاعب كرة قدم محترف ولا يشغل باله إلا بما يقدمه في الملعب فقط.