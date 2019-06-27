شقيق عمرو وردة يعلن عودة اللاعب لمنتخب مصر في معسكر أمم أفريقيا

تأكيداً لما نشرناه منذ ساعات وكنا أول من يُعلن خبر عودة عمرو وردة لمعسكر المنتخب، نشر “زياد وردة” شقيق اللاعب “عمرو وردة” مهاجم منتخب مصر ونادي أتروميتوس اليوناني، نشر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أعلن فيها عودة شقيقه لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمباراة أوغندا يوم الأحد المقبل.

وقال “زياد” في التدوينة:

الحمد لله رب العالمين أخي عمرو وردة رجع للمنتخب المصري وفي المعسكر الآن وسوف يكمل مشواره إن شاء الله في البطولة الأفريقية علشان جنبه ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بتحبه وبتسانده

وكان “وردة” قد نشر مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك قدم فيه اعتذاراً لجماهير الكرة المصرية عمّا بدر منه خلال معسكر المنتخب وطلب منهم مسامحته وأعلن ندمه وتوبته، ووعد الجماهير بالتركيز في الفترة القادمة لما فيه مصلحة المنتخب.

وكنا أول من نشر خبر عودة “عمرو وردة” للمعسكر منذ ساعات بعد تأكيد العديد من المصادر.

وكان أحمد المحمدي، كابتن منتخب مصر قد احتفل بعد تسجيله هدف مصر الأول أمام الكونغو أمس مشيراً إلى رقم 22 الذي يرتديه “وردة” في إشارة منه إلى تضامنه معه.