شوط أول سلبي بين الزمالك وبيراميدز







انتهى الشوط الأول من مباراة نادي الزمالك أمام نادي بيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2018 – 2019 بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.







بدأت المباراة بحماس كبير من جانب الفريقين ومحاولات للسيطرة على وسط الملعب، إلى أن بادر بيراميدز بالخطورة في الدقيقة الثامنة في انطلاقة لإبراهيم حسن على الجناح الأيمن ليتدخل محمود علاء بعركلة قوية تلقى على إثر الإنذار الأول في المباراة، وقام إبراهيم حسن بتنفيذها ليحاول جون أنطوي إحراز الأول لكن الكرة تتهدى بجانب القائم الأيمن لمحمد عواد.

وفي الدقيقة 12 بدأ الفارس الأبيض في امتلاك زمام الأمور حيث حصل لاعبي الزمالك على ركلتين ركنية كاد التونسي فرجاني ساسي أن يترجم إحداهما إلى هدف بعد أن سقطت من يد حارس بيراميدز أحمد الشناوي، وبعد مجهود فردي رائع من لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا كان الأبيض على وشك إضافة الأول في الدقيقة 16.







وبعد سلسلة من اللعب السلبي بين الفريقين انطلق شيكابالا في الدقيقية 31 على الجانب الأيمن ليمررها لمصطفى محمد الذي كان على وشك أن يهز شباك بيراميدز قبل أن يتدخل مدافع الفريق صاحب الرداء الأزرق الغامق محاولا الكرة لضربة ركنية كاد فرجاني ساسي مرة أخرى من ترجمتها إلى هدف لولا تألق الشناوي.

وبعد أداء باهت كاد إبراهيم حسن إحراز الأول من تسديدة قوية ينقذها عواد بصعوبة، وتستمر بعدها الكرات المتبادلة في وسط الميدان بدون خطورة على مرمى الفريقين، حتى أن هدد الزمالك للمرة الثالثة مرمى الشناوي عن طريق ركنية يحاولها مصطفى محمد لرأسية قوية لكن حارس مرمى بيراميدز بالمرصاد، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية شوط المباراة الأول.