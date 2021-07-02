شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو

أعلن اليوم المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الكابتن شوقي غريب، القائمة النهائية للـ22 لاعب المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في اليابان “طوكيو 2020″، والمقرر أن تنطلق فاعليتها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والتي يشارك فيها منتخب مصر الأوليمبي بمشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن.

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو 2020

نبدأ بالثلاث لاعبين فوق السن المقرر مشاركتهم في البطولة والذي كان ينتظر الكثير من المصريين أن يضموا أسم نجم المنتخب المصري وهداف الدوري الانجليزي محمد صلاح، إلا أن نادي ليفربول الذي يلعب له صلاح أعلن رفضه مشاركة اللاعب منذ عدة أيام، فتم اختيار كل من، محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.