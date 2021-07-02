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شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو

بواسطة أحمد ياسين
تشكيل منتخب مصر الاوليمبي المنتخب المشارك في اولمبياد طوكيو 2020

أعلن اليوم المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الكابتن شوقي غريب، القائمة النهائية للـ22 لاعب المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في اليابان “طوكيو 2020″، والمقرر أن تنطلق فاعليتها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والتي يشارك فيها منتخب مصر الأوليمبي بمشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن.

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو 2020

نبدأ بالثلاث لاعبين فوق السن المقرر مشاركتهم في البطولة والذي كان ينتظر الكثير من المصريين أن يضموا أسم نجم المنتخب المصري وهداف الدوري الانجليزي محمد صلاح، إلا أن نادي ليفربول الذي يلعب له صلاح أعلن رفضه مشاركة اللاعب منذ عدة أيام، فتم اختيار كل من، محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

  • حراسة المرمي : محمد الشناوي، محمد صبحي، ومحمود جاد.
  • خط الدفاع : احمد حجازي، كريم فؤاد، احمد أبو الفتوح، محمود الونش، احمد رمضان “بيكام”، محمد عبد السلام، أسامة جلال، وكريم العراقي.
  • خط الوسط : عماد حمدي، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، ناصر ماهر، عبد الرحمن مجدي، إبراهيم عادل، طاهر محمد طاهر.
  • خط الهجوم : صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.
أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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