“شيفيلد يونايتد“ ضد “ليفربول“ يوم السبت “28 سبتمبر 2019“، في الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب “برامول لين“

“شيفيلد يونايتد“ ضد “ليفربول“ يوم السبت “28 سبتمبر 2019“، في الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب “برامول لين“

في الدوري الإنجليزي الممتاز تقام المباراة بين فريق شيفيلد يونايتد ضد فريق ليفربول يوم السبت 29 سبتمبر 2019، في تمام الساعة.13.30p.m.







عدد المباريات التي لعبها نادي ليفربول 6 مباريات فاز في 6 مباريات وله 17 نقطة وعليه 5 نقاط بفارق 12 نقطة ويكون مجموع نقاطه 18 نقطة.

عدد المباريات التي لعبها نادي شيفلد يونايتد 6 مباريات فاز في مباراتين وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين وله 12 نقطة وعلية 13 نقطة بفارق -1 بمجموع نقاط 8 نقاط.







ستقام المباراة علي ملعب Bramall Lane في شيفيلد بجنوب يوركشاير في إنجلترا، وهو أكبر ملعب في شيفيلد خلال القرن التاسع عشر وقد تم تشييده في عام 1855م، والذي استضاف معظم وأهم مباريات في المدينة ومنها بطولة كرة القدم الأولى في العالم، وهو يعتبر أقدم استاد في العالم مازال يستضيف مباريات، ويتسع لحضور 32702 متفرج.

فريق نادي شيفيلد يونايتد هو نادي كرة قدم إنجليزي محترف يقع في مدينة شيفيلد في جنوب يوركشاير، وتشتهر هذه المدينة بصناعة الحديد.

قد استطاع التأهل للمنافسة في هذا الموسم، وقد تم تشكيل النادي لكرة القدم في عام 1889م، والذي أُعتبر في ذلك الوقت فرعاً لنادي شيفيلد يونايتد للعبة الكريكيت.







فاز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات عام 1889 و 1902 و 1915 و1925.

وصل الى الدور نصف النهائي عام 2003 و 2015.

يمتلكة (عبداللة بن مساعد آل سعود) ويدربة (كريس وايلدر).

فريق نادي ليفربول هو نادي كرة قدم إنجليزي تأسس في عام 1892م بمدينة ليفربول في إقليم الميرسيسايد بإنجلترا، ويشتهر بألوانه الحمراء ولهذا ملقب بالريدز.

حصد 13 لقب على مستوى القارة الأوروبية أكثر من أي نادي أخر، وفاز بلقب أبطال أوروبا 6 مرات، وفاز بلقب كأس الإتحاد الأوروبي 3 مرات.

فاز بلقب كأس السوبر 4 مرات، ويحتل المرتبة 42 بين الفرق الأوروبية بناء على النتائج التي حققها في خلال الخمس سنوات الماضية.

يمتلكه (مجموعة فينواي الرياضية) برئاسة (توم ويرنر) ويدربه (يورغن كلوب).