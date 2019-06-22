صامويل إيتو ينتقد محمد صلاح بعد مباراة مصر وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية لهذه الأسباب

أكد نجم الكرة العالمية الكاميروني صامويل إيتو أن منتخب مصر لم يقدم المستوى المطلوب وأن هناك ملاحظات كبيرة على الأداء الجماعي، وأن في حال استمرار منتخب مصر على اللعب بهذه الطريقة سيحقق له المتاعب في المباريات القادمة، وقال إيتو في حديثه لقناة تايم سبورت بعد انتهاء المباراة الافتتاحية بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي والذي انتهي بفوز منتخب مصر بهدف نظيف أحرزه محمود حسن تريزيجية أن منتخب مصر يفتقد للجماعية ويعاني على مستوى الهجوم ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد لأنه كان بعيداً عن المهاجمين وعن مناطق الخطورة.

وتابع نجم الكرة العالمية صامويل إيتو أن منتخب مصر يفتقد للكرة الجماعية والاعتماد على التمرير لمحمد صلاح في جميع الاوضاع سيحقق مصاعب في المباريات المقبلة، وأضاف أن مروان محسن لم يحقق المستوى المطلوب لأنه لم يحصل على الدعم الكافي من صناع اللعب.

ايتو ينتقد محمد صلاح

لم يظهر محمد صلاح بشكل جيد ولم يستغل اعتماد منتخب مصر بالكامل ودعم الجمهور له في المباراة وابتعد محمد صلاح عن مناطق الخطورة ويجب أن يتطور في اللقاءات القادمة وتقديم المردود المطلوب منه في الجانب الهجومي لمنتخب مصر.

نصائح صامويل إيتو

يجب على منتخب مصر عدم الاعتماد على هذه الطريقة من اللعب والاعتماد الكلي على التمرير لمحمد صلاح في جميع الأوضاع وتطوير الأداء قبل مباراة الكونغو القادمة يوم الاربعاء واستغلال عامل الارض والجمهور في تحقيق انتصارات كبيرة.