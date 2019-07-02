صحف تركية: نادي إنجليزي كبير يقدم عرضاً رسمياً لقاسم باشا لضم تريزيجيه

ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم أن نادي قاسم باشا التركي الذي يلعب له محترفنا المصري محمود حسن الشهير ب”تريزيجيه” قد تلقى عرضاً رسمياً من نادي واتفورد الإنجليزي لضم اللاعب إلى صفوفه في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأضاف التقرير أن رئيس نادي قاسم باشا “تورجاي سينير” ينتظر عودة تريزيجيه بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل مناقشته في العرض المقدم من النادي الإنجليزي، وهو ما سيرحب به اللاعب بكل تأكيد فنادي واتفورد قدم موسماً رائعاً العام الماضي واحتل مرتبة متميزة في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلي أن ناديي “جالاتا سراي” و”فنار بخشة” التركيين سيجدان صعوبة كبيرة في الحصول على توقيع تريزيجيه بعد العرض الإنجليزي الذي سيفضله اللاعب المصري المتألق في بطولة الأمم الأفريقية بكل تأكيد.

وكان نادي واتفورد قد قدم عرضاً رسمياً لشراء تريزيجيه في الصيف الماضي مقابل 6ملايين جنيه استرليني لكن نادي قاسم باشا رفض العرض وقرر الانتظار لحين مشاركة اللاعب في كأس العالم من أجل بيعه بسعر أعلى وهو ما لم يحدث وبقي اللاعب في صفوف النادي التركي.

وتألق تريزيجيه مع نادي قاسم باشا في الموسم المنقضي وسجل تسعة أهداف وصنع تسعة مثلهم أي إنه ساهم بنسبة 34% في أهداف فريقه ال53 هذا الموسم، كما يتألق حالياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث أحرز هدف مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي وصنع هدفاً في مباراة الكونغو الديمقراطية.