صدارة محمد صلاح على رونالدو بعد الفوز على ريد سالزبورغ

صدارة محمد صلاح على رونالدو بعد الفوز على ريد سالزبورغ

فاز أمس فريق ليفربول بفوز صعب على فريق ريد بول سالزبورج 4 – 3 وكان نصيب محمد صلاح هدفين في المباراة وأصبح منقذ ليفربول كما أطلقت عليه الصحف الإنجليزية، وكان في البداية تقدم فريق ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة حتى أحرز محمد صلاح الهدف الرابع ويعتبر هذا هو الفوز الأول لليفربول في المجموعة بعد أن هزمهم فريق نابولي في أول جولة.







أثنت صحيفة التايمز علي محمد صلاح بعنوان (صلاح يُنقذ ليفربول من الإنهيار أمام سالزبورج).







أما صحيفة الجارديان كتبت (صلاح يمنح ليفربول المذعور بالفوز بعد عاصفة سالزبورج).

وكتبت صحيفة (ليفربول إيكو) التي يتم إصدارها في مدينة ليفربول (ليست المرة الأولى التي يدين بها ليفربول بالفضل في الفوز بمباراة في دوري الأبطال الهادئ الحاسم محمد صلاح).

وقد احتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة أغلى لاعبي العالم حيث بلغت قيمتة 158 مليون يورو، ورونالدو خارج القائمة.







وتصدر كيليان امبامي لاعب باريس جيرمان الفرنسي القائمة بمبلغ 225 مليون يورو، ونيمار دا سيلفا بمبلغ 192.9 مليون يورو، وليونيل ميسي بمبلغ 186.6 مليون يورو، وإدين هازارد بمبلغ 162 مليون يورو.

وخرج كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي من القائمة لأغلي عشرون لاعباً في العالم، وتم تقدير قيمته بمبلغ 89 مليون يورو.

وبهذا يكون محمد صلاح بعد أن رفع رصيده إلي 24 هدفاً قد أقترب من انتزاع المركز الثاني في قائمة الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا من صامويل إيتو صاحب الرصيد 33 هدفاً، والمركز الأول حتى الأن هو ديدييه دروجبا متصدراً ب 44 هدف.