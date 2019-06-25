صدمة لجماهير الزمالك .. قرار نهائي ببيع نجمي الفريق التونسي والمغربي

قالت جريدة “الفجر” المصرية إن مصدراً مسئولاً داخل نادي الزمالك قال إن مجلس إدارة النادي اتخذ قراراً نهائياً ببيع نجمي الفريق الأول الأجنبيين التونسي والمغربي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأضاف المصدر أن الإدارة كلفت وكلاء كل من التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق، والمغربي حميد أحداد مهاجم الفريق بالبحث عن عروض مناسبة للاعبين بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية وبعدها بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.

أسباب بيع اللاعبين:

ذكر المصدر أن مجلس إدارة النادي يرى أن اللاعبَين لم يقدما مستوى مقنع طوال فترة مشاركتهما مع الفريق الأول في البطولات المختلفة حتى الآن رغم حصول كل منهما على فرص لعب كبيرة مقارنةً بزملائه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الإدارة يُريد الاستفادة بمقاعد الأجانب في قائمة الفريق بشراء ثنائي أجنبي في مركز الهجوم، وأكد المصدر أن الجهاز الفني للفريق وافق على رحيل اللاعبين ويسعى المجلس لتحقيق استفادة مالية كبيرة نظير بيعهما.