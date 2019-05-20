صدمة للأهلاوية .. رمضان صبحي لن يشارك فى مباراتي الزمالك والمقاولون العرب

صدمة كبيرة للجماهير الأهلاوية حيث أصبح النادي الأهلي فى ورطة كبيرة تهدد بعدم مشاركة نجم الفريق رمضان صبحي صانع الألعاب فى مباراة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها بعد كأس أمم أفريقيا 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وقد أكد المسئولين بالنادي الأهلي غياب اللاعب رمضان صبحي عن مباراتي الزمالك والمقاولون العرب، وذلك فى حالة عدم التوصل لاتفاق مع نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي المحترف فيه اللاعب فى تجديد إعارته أو شرائه نهائياً، ويأتي غياب رمضان صبحي بعد تأجيل مباراتي الأهلي مع الزمالك، والأهلي مع المقاولون العرب لبعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الأفريقية.

وينتهى عقد إعارة اللاعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي فى يوم 1 يوليو 2019 وبالتالي سيعود اللاعب لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي قبل انتهاء مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث أن فعاليات كأس الأمم سوف تنتهى يوم 19 يوليو 2019.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراتي الأهلي مع الزمالك، والأهلي مع المقاولون العرب، وكذلك 3 مباريات للزمالك إلى ما بعد نهاية كأس الأمم، وذلك بسبب مشاركة الزمالك فى مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 26 مايو الجاري أمام نهضة بركان المغربي.

وكان النادي الأهلي قد طالب من اتحاد الكرة إنهاء الدوري قبل كأس الأمم، ولكن وصول الزمالك للمباراة النهائية فى الكونفدرالية حال دون ذلك، وسيلعب الزمالك مبارتين فقط فى الدوري قبل كأس الأمم الأولي يوم 29 مايو، والثانية يوم 3 يونيو، ولم يحدد اتحاد الكرة المباراتين بعد.