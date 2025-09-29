صدمة للزعيم.. مباراة الهلال وناساف تشهد هدف ثاني في وقت صعب

في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، تعرض الهلال السعودي لصدمة قوية أمام نسف قرشي الأوزبكي بعد أن استقبلت شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 60. الهدف جاء في وقت حساس من المباراة، قلب موازين اللقاء وأشعل الأجواء في مدرجات الملعب، حيث بات الزعيم مطالباً بالعودة سريعاً إذا أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة.

مشاكل دفاعية واضحة

الهدف الثاني كشف بوضوح عن الثغرات الدفاعية التي يعاني منها الهلال، إذ لم يتمكن الخط الخلفي من التعامل مع الضغط الأوزبكي والتمركز الجيد لمهاجمي نسف قرشي. الأخطاء الفردية وعدم التغطية المثالية سمحت للفريق المضيف باستغلال الفرصة وتسجيل هدف التقدم، مما أثار قلق الجماهير الهلالية على مستقبل الفريق في البطولة.

تأثير الهدف على المباراة

مع هذا الهدف، أصبحت المباراة أكثر تعقيداً على الهلال، الذي يجد نفسه مضطراً للاندفاع هجومياً مع محاولة الحفاظ على التوازن الدفاعي. التحدي الأكبر أمام المدرب إنزاجي هو كيفية معالجة هذه الأخطاء وتغيير أسلوب اللعب للعودة بنتيجة إيجابية، خاصة وأن البطولة لا تحتمل فقدان النقاط في مثل هذه المراحل المبكرة.

القنوات الناقلة

تُبث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي، إضافة إلى قناة الكأس HD5 حيث يرافق المشاهدين المعلق خليل البلوشي لتغطية جميع تفاصيل اللقاء.

الزعيم الآن في موقف صعب، والجماهير تترقب ردة فعل قوية في الدقائق القادمة قد تعيد الهلال إلى أجواء المباراة.