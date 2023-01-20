صفقات أرسنال الشتوية 2023.. تعرف إلى تروسارد لاعب الفريق الجديد

أعلن نادي أرسنال عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023 وهي ضم البلجيكي الدولي نجم نادي برايتون لياندردو تروسارد، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم تروسارد لاعب أرسنال الجديد، واهم أرقام وإنجازات هذا اللاعب، وقد وقع تروسارد لأرسنال على عقد طويل الأمد، وأكدت تقارير أن قيمة الصفقة 21 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه في حال تحقيق اللاعب لأرقام معينة مع أرسنال.

معلومات عن تروسارد لاعب أرسنال الجديد