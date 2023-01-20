صفقات أرسنال الشتوية 2023.. تعرف إلى تروسارد لاعب الفريق الجديد
أعلن نادي أرسنال عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023 وهي ضم البلجيكي الدولي نجم نادي برايتون لياندردو تروسارد، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم تروسارد لاعب أرسنال الجديد، واهم أرقام وإنجازات هذا اللاعب، وقد وقع تروسارد لأرسنال على عقد طويل الأمد، وأكدت تقارير أن قيمة الصفقة 21 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه في حال تحقيق اللاعب لأرقام معينة مع أرسنال.
معلومات عن تروسارد لاعب أرسنال الجديد
- لياندرو تروسارد أولى صفقات أرسنال الشتوية 2023 هو جناح بلجيكي دولي من مواليد عام 1994 (29 عامًا).
- تروسارد سيكون لاعب أرسنال رقم 19.
- هو خريج أكاديمية نادي جنك البلجيكي.
- أعاره نادي جنك لعدة أندية بلجيكية.
- انتقل لنادي برايتون الإنجليزي في 2019 حتى ديسمبر 2022.
- لعب تروسارد لنادي برايتون 116 مباراة وسجل 25 هدفًا.
- لعب لمنتخب بلجيكا الأول 24 مباراة وسجل خمسة أهداف.
- من إنجازات تروسارد الفوز مع جنك بكأس بلجيكا ودوري بلجيكا.
- يتميز لاعب أرسنال الجديد بمهارات فردية عالية، يصنع ويسجل الأهداف، لاعب سريع وإضافة كبيرة.