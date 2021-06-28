صفقات الأهلي الجديدة 2021 في موسم الانتقالات الصيفية.. تعرف عليها

تدخل إدارة النادي الأهلي السعودي سوق الانتقالات الصيفية 2021 بكل قوة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد من طراز عالمي للمنافسة وتحقيق كل البطولات في الموسم الجديد محليًا وقاريًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير صفقات الأهلي الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 واللاعبون الجدد بالفريق، يبدأ النادي الأهلي الموسم الجديد بالفحص الطبي، على أن تبدأ التمرينات اليومية بعد ذلك على ملعب الرديف بالجوهرة، وبعدها يخوض الأهلي معسكر خارجي بتونس خلال شهر يوليو.

صفقات الأهلي الجديدة 2021 في موسم الانتقالات الصيفية

يقود النادي الأهلي السعودي خلال الموسم القادم مدربه البلجيكي الجديد بيسنيك هاسي، وبالطبع سوف تكون صفقات الأهلي السعودي الجديدة بترشيحات من المدير الفني، أولى صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 كانت ضم البرازيلي دانكليز بيريرا وهو لاعب مدافع، يبلغ من العمر 29 عامًا، في عقد يمتد لموسمين، لعب بيريرا في الدوري البرتغالي والدوري الياباني والفرنسي والبرازيلي قبل أن يصل للسعودية.

أكدت تقارير صحفية أن ثاني صفقات الأهلي السعودي الجديدة 2021 خلال ميركاتو الصيف هو الكرواتي فيليب براداريتش، متفوقًا في منافسة مع عدة أندية خليجية لضم هذا اللاعب، وبراداريتش لاعب خط وسط، يبلغ من العمر 29 عامًا، يلعب لنادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة من كالياري الإيطالي، تابعونا مع باقي الصفقات.