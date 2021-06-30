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صفقات الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
صفقات الدوري الإنجليزي الصيفية 2021 صفقات الدوري الإنجليزي الصيفية 2021

الموسم القادم في الدوري الإنجليزي 2022/2021 سوف يكون الأقوى فعليًا على مستوى كل دوريات أوروبا والعالم، حيث من المرتقب أن يشهد هذا الموسم أهم نجوم العالم في اللعبة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات الدوري الإنجليزي في صيف 2021، وأسماء اللاعبون الجدد في هذا الدوري خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، كما نقدم لكم كافة التفاصيل عن صفقات البريميرليج الصيفية الحالية من حيث قيمة التعاقد ومدته.

1 صفقات الدوري الإنجليزي الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية 2022/2021
2 صفقات مانشستر سيتي الجديدة صيف 2021

صفقات الدوري الإنجليزي الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية 2022/2021

حامل لقب الدوري الإنجليزي هو نادي مانشستر يونايتد، وبطل دوري أبطال أوروبا هو نادي تشيلسي، ومن المرتقب أن يتنافس على لقب البريميرليج 2022 ستة أندية على الأكثر وهم: مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، أرسنال، توتنهام، بالطبع هناك صفقات سوبر قادمة إلى الدوري الإنجليزي، سوف نتابعها معكم، كما سوف نتابع أخبار التجديدات للنجوم وفي المقدمة أخبار تجديد محمد صلاح مع ليفربول.

صفقات مانشستر سيتي الجديدة صيف 2021

  • أعلن بطل الدوري عن مد تعاقده مع النجم البرازيلي فرناندينيو لمدة عام إضافي حتى صيف 2022.
  • أجويرو النجم الأرجنتيني ينتقل إلى نادي برشلونة.

نادي ليفربول

  • يضم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي صاحب 22 عامًا قادمًا من لايبزج الألماني.

نادي ليستر سيتي

  • يضم الزامبي باتسون داكا قادمًا من سالزبورج النمساوي، في عقد لمدة 5 مواسم، سجل داكا للنادي النمساوي 61 هدفًا في 87 مباراة، يبلغ من العمر 22 عامًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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