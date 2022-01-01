صفقات الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل جديد (مُحدث)

الدوري الإنجليزي الممتاز، هو أقوى وأهم دوري في العالم، ويحظى البريميرليج بمتابعة كبيرة في وطننا العربي والعالم، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أهم صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات الشتوية 2022، حيث تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في إنجلترا بداية من 1 يناير وتستمر حتى نهاية يوم 31 يناير 2022، حيث سنتابع معكم صفقات مانشستر يونايتد وسيتي، وصفقات ليفربول وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل وبقية الأندية الكبيرة.

صفقات الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية 2022

يتنافس على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، بينما تتنافس أندية مان يونايتد وأرسنال وتوتنهام وويستهام على الدخول في المربع الذهبي، وكل تلك الفرق سوف تنافس بقوة لتدعيم صفوفها خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية 2022، كما يسعى نيوكاسل إلى تدعيم صفوفه، وربما يكون نيوكاسل هو صاحب أهم الانتقالات في يناير.

صفقات مانشستر سيتي:

– قام مانشستر سيتي ببيع مهاجمه الإسباني فيران توريس إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2022 مقابل 65 مليون يورو.

إيفرتون

– ضم نادي إيفرتون ظهير أيسر منتخب أوكرانيا ولاعب دينامو كييف فيتالي ميكولنكو البالغ من العمر 22 عاما، في عقد حتى 2026، مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.