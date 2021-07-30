صفقات الدوري الإنجليزي 2021.. أرسنال يضم مدافع بـ 50 مليون إسترليني

بواسطة محمود عطا الله
بن وايت رابع صفقات أرسنال الصيفية بن وايت رابع صفقات أرسنال الصيفية

أعلن نادي أرسنال، عن واحدة من أقوى صفقات الدوري الإنجليزي في صيف 2021، حيث ضم نجم دفاع نادي برايتون بن وايت في عقد لمدة أربعة مواسم، ينتهي في صيف 2025، بلغت قيمة تلك الصفقة 50 مليون جنيه إسترليني، بن وايت لاعب قلب دفاع إنجليزي يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو أحد أهم المدافعين الصاعدين في الدوري الإنجليزي، وكان بن وايت ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في اليورو 2020، وحصل معهم على المركز الثاني بعد الخسارة من إيطاليا في النهائي.

صفقات أرسنال الصيفية 2021 حتى الآن

صفقة ضم بن وايت إلى صفوف أرسنال هي رابع صفقة للعملاق الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية 2021، وكانت أولى الصفقات هي ضم مدافع بنفيكا البرتغالي نونو تافاريس، ثم ضم لوكانجا لاعب وسط اندرلخت البلجيكي، وكانت ثالث صفقات أرسنال هي ضم مهاجم فولهام الشاب ميكا بيرث والذي يبلغ من العمر 18 عامًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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