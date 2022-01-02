صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل جديد (مُحدث)

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هو أقوى الدوريات في المنطقة العربية وآسيا وله متابعيه في كل مكان بالمنطقة والعالم، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أهم أخبار صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2022 الحالية والتي بدأت رسميًا من يوم 1 يناير الحالي، حيث سنتابع معكم كل صفقات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في الفترة الشتوية في يناير 2022 وكل انتقالات الأندية في الدوري.

صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2022

أكدت تقارير صحفية، أن فترة الانتقالات الشتوية 2022 بالدوري السعودي سوف تكون غاية في الندية، في ظل المنافسة الكبيرة على لقب الدوري بين الاتحاد والهلال والنصر والشباب، في حين يبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه خلال يناير للدخول في المربع الذهبي للبطولة، روسو مدرب النصر الجديد يبحث عن تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية بصفقات سوبر، وهو نفس هدف مدرب الهلال.

نادي التعاون

– أعلن نادي التعاون عن أول صفقات الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية بضم الإسباني ألفارو ميدران، 27 سنة، يلعب في مركز الوسط، لعب من قبل لنادي ريال مدريد.

نادي أبها:

– نادي أبها يمدد عقد نجمه التونسي بعد حتى عام 2025.