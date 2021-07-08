صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية

بواسطة محمود عطا الله
صفقات الدوري السعودي 2021 صفقات الدوري السعودي 2021

الدوري السعودي هو أقوى دوري في منطقة الشرق الأوسط ومن أقوى الدوريات في القارة الآسيوية، وتُبرم الأندية السعودية دائما صفقات من العيار الثقيل خلال فترات الانتقالات المختلفة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تتنافس على الأقل أربعة أندية كل موسم على لقب الدوري السعودي، حيث نقدم لكم أهم صفقات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في صيف 2021 وصفقات باقي الأندية في البطولة، هذا ويذكر أن الهلال هو بطل الدوري السعودي العام الماضي.

صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة في الانتقالات الصيفية

صفقات الهلال:
تجهيزا للدوري الجديد، تعاقد نادي الهلال مع مدير فني جديد وهو البرتغالي ليوناردو جارديم، أول صفقات الهلال في الدوري السعودي صيف 2021 هو التعاقد مع المهاجم السنغالي ونجم نادي بورتو موسى ماريجا، كما ضم الهلال حمد اليامي لاعب القادسية لمدة أربعة مواسم.
صفقات النصر السعودي:
يدخل النصر الموسم الحالي بقوة لتدعيم عدة مراكز بصفوفه، ومن ضمن صفقات الدوري السعودي الهامة ضم النصر الجناح البرازيلي تاليسكا، كما ضم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، إلي جانب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الذي لم يتمكن من قيده في يناير الماضي.

نادي الاتحاد:
أبرم نادي اتحاد جدة واحدة من أغلى صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة وهي التعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو، لمدة موسمين مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي الشارقة، يقود الاتحاد فنيًا في الموسم الجديد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بعد تمديد التعاقد معه.
صفقات الأهلي:
تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد وهو البلجيكي بيسنيك هاسي، وهو مدرب ذو أصول ألبانية، وكانت أولى صفقات الأهلي السعودي الصيفية 2021 هي التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكليز بيريرا.

صفقات الدوري السعودي الجديدة 2021
النادي الصفقة الجديدة السن المركز الجنسية
الهلال موسى ماريجا 30 مهاجم سنغالي
النصر تاليسكا 27 وسط مهاجم برازيلي
الأهلي دانكليز بيريرا 29 قلب دفاع برازيلي
الاتحاد إيجور كورنادو 29 وسط مهاجم برازيلي
الهلال حمد اليامي 22 ظهير أيمن سعودي
النصر أبو بكر فينسينت 30 مهاجم كاميروني
النصر جلال الدين مشاريبوف 28 وسط أوزبكي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

صفقات الدوري الكويتي 2021 الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية

أخبار الرياضة

جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون 2021 فردي السيدات اليوم الخميس 8 يوليو

أخبار الرياضة

تردد قنوات بي ان سبورت ماكس علي النايل سات

أخبار الرياضة

أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة وأنديتهم.. الأخضر بطل كأس العرب 2021

أخبار الرياضة

من تكون ريما الجفالي ويكيبيديا ؟

أخبار الرياضة

موعد نهائي كوبا أمريكا 2021

أخبار الرياضة

من فاز بالدوري العراقي 2021؟

أخبار الرياضة

جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون للتنس 2021 فردي الرجال – دور الثمانية

أخبار الرياضة

من هو مدرب منتخب سوريا الجديد؟

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والجزائر.. تعرف على موعد نهائي كأس العرب للشباب 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.