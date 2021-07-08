صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية

الدوري السعودي هو أقوى دوري في منطقة الشرق الأوسط ومن أقوى الدوريات في القارة الآسيوية، وتُبرم الأندية السعودية دائما صفقات من العيار الثقيل خلال فترات الانتقالات المختلفة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تتنافس على الأقل أربعة أندية كل موسم على لقب الدوري السعودي، حيث نقدم لكم أهم صفقات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في صيف 2021 وصفقات باقي الأندية في البطولة، هذا ويذكر أن الهلال هو بطل الدوري السعودي العام الماضي.

صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة في الانتقالات الصيفية

صفقات الهلال:

تجهيزا للدوري الجديد، تعاقد نادي الهلال مع مدير فني جديد وهو البرتغالي ليوناردو جارديم، أول صفقات الهلال في الدوري السعودي صيف 2021 هو التعاقد مع المهاجم السنغالي ونجم نادي بورتو موسى ماريجا، كما ضم الهلال حمد اليامي لاعب القادسية لمدة أربعة مواسم.

صفقات النصر السعودي:

يدخل النصر الموسم الحالي بقوة لتدعيم عدة مراكز بصفوفه، ومن ضمن صفقات الدوري السعودي الهامة ضم النصر الجناح البرازيلي تاليسكا، كما ضم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، إلي جانب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الذي لم يتمكن من قيده في يناير الماضي.

نادي الاتحاد:

أبرم نادي اتحاد جدة واحدة من أغلى صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة وهي التعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو، لمدة موسمين مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي الشارقة، يقود الاتحاد فنيًا في الموسم الجديد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بعد تمديد التعاقد معه.

صفقات الأهلي:

تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد وهو البلجيكي بيسنيك هاسي، وهو مدرب ذو أصول ألبانية، وكانت أولى صفقات الأهلي السعودي الصيفية 2021 هي التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكليز بيريرا.