صفقات الدوري الكويتي 2021 الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية

بواسطة محمود عطا الله
صفقات الدوري الكويتي 2021 صفقات الدوري الكويتي 2021

أعلن الاتحاد الكويتي عن موعد سوق الانتقالات الصيفية 2021 لفرق الدوري الممتاز، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم صفقات الدوري الكويتي الجديدة 2021 خلال الصيفي الحالي، حيث تبحث معظم الفرق عن تعزيز صفوفها بلاعبين جدد على مستوى متميز، حيث سنتابع صفقات القادسية والعربي والكويت الجديدة، والصفقات الهامة لباقي الأندية المشاركة في الدوري الكويتي العام القادم، يذكر أن بطل المسابقة الموسم الماضي هو النادي العربي.

صفقات الدوري الكويتي 2021 الجديدة خلال الانتقالات الصيفية

أعلن اتحاد كرة القدم، أن سوق الانتقالات الصيفية في الكويت يبدأ من يوم 14 يوليو حتى 13 أكتوبر 2021، ويبدأ النشاط الكروي رسميًا يوم 9 سبتمبر 2021 بمباريات كأس الأمير، هذا ومن المرتقب أن يشهد الدوري منافسات قوية العام القادم بين الأندية المشاركة.
صفقات نادي الكويت:
بدأ نادي الكويت الكويتي، سوق الانتقالات الصيفية 2021 مبكرًا وبكل قوة، حيث تعاقد مع قائد المنتخب النيجيري ونجم تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل، في صفقة هي الأكبر تاريخيًا في تاريخ صفقات الدوري الكويتي.

صفقات القادسية الكويتي الجديدة 2021:
تعاقد نادي القادسية رسميًا مع المدرب الجزائري خير الدين مضوي لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة، هذا ومن المرتقب أن يبرم القادسية صفقات من العيار الثقيل قريبًا.

صفقات الدوري الكويتي الجديدة 2021
النادي الصفقة الجديدة السن المركز الجنسية
الكويت أوبي ميكيل 34 وسط نيجيري
كاظمة ميشيل تومانيني 23 دفاع سويدي فلسطيني
القادسية خير الدين مضوي 44 مدير فني جزائري
الكويت مهدي برحمة 29 وسط مغربي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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