تعمل إدارة نادي القادسية بكل جهد خلال الميركاتو الشتوي الحالي يناير 2023 للتعاقد مع صفقات قوية ولاعبين جدد لدعم عدد من مراكز الفريق، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير صفقات القادسية الكويتي الشتوية 2023، وأسماء اللاعبين الجدد للفريق، وأهم المعلومات عنهم، يذكر أن القادسية يقوده المدير الفني الصربي بوريس بونياك.
صفقات القادسية الكويتي في فترة الانتقالات الشتوية 2023
- إبراهيما تانديا: كأن أول صفقات نادي القادسية الكويتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023، إبراهيما تانديا لاعب دولي مالي من مواليد فرنسا ويبلغ من العمر 29 عامًا، يلعب في مركز الوسط المهاجم، لعب لمنتخب فرنسا للناشئين، لعب لعدة أندية فرنسية، كما لعب لعدة أندية عربية منها العدالة والحزم السعوديين.
- عبد الواحد سيسوكو: لاعب خط وسط يبلغ من العمر 32 عامًا، يحمل الجنسيتين الفرنسية والمالية، لعب لمنتخب فرنسا تحت 20 سنة، لعب للعديد من الأندية أبرزها أودينيزي الإيطالي ومايوركا الإسباني، كما لعب من قبل للكويت الكويتي.
- ياسر حمد: مدافع دولي فلسطيني، من مواليد إسبانيا ويبلغ من العمر 25 عامًأ، مدافع جيد، لعب للمصري البورسعيدي والريان القطري.
- تؤكد الأخبار أن هناك صفقة رابعة قادمة للقادسية في الشتاء فتابعونا.