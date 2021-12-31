صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل جديد (مُحدث)

نُقدم من خلال هذا التقرير، متابعة شاملة لكل أخبار صفقات النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2022، حيث من المرتقب أن يدخل النصر بكل قوة في فترة انتقالات يناير 2022 لتدعيم صفوفه، وخاصة بعد تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني القدير “روسو”، وقد بدأ هذا المدرب بداية جيدة وحقق فوز في الديربي على الهلال بهدفين دون رد، وبالطبع سوف تُلبي إدارة النصر كل طلبات المدير الفني الجديد خلال انتدابات الشتاء.

صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2022