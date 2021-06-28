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صفقات الهلال الصيفية الجديدة 2021.. تعرف على تدعيمات الزعيم في سوف الانتقالات

بواسطة محمود عطا الله
صفقات الهلال الصيفية الجديدة 2021 صفقات الهلال الصيفية الجديدة 2021

يبحث الهلال السعودي دائمًا عن الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها محليًا وقاريًا، لذا عليه أن يدعم صفوفه دائمًا بنجوم عالميين لتحقيق آمال جماهيره الشغوفة بتحقيق المزيد من الإنجازات.
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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات الهلال الصيفية الجديدة 2021 خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نستعرض كافة تفاصيل تلك الصفقات، ونقدم السير الذاتية للاعبي الهلال الجدد والقادمين للزعيم لتحقيق آمال الجماهير، يذكر انه من أهم أهداف الهلال دائمًا هو الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

صفقات الهلال الصيفية الجديدة 2021 موسم الانتقالات الحالية

بدأ نادي الهلال الموسم الجديد مبكرًا، حيث تعاقد الزعيم السعودي مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق وأحد أفضل مدربي أوروبا والعالم، كانت أولى صفقات الهلال الجديدة 2021 في موسم الانتقالات الصيفية هو التعاقد مع مهاجم نادي بورتو وهو المالي موسى ماريجا، والمهاجم موسى ماريجا يبلغ من العمر 30 عامًا، وهو لاعب مالي دولي، لعب لعدة أندية برتغالية منها، بورتو، فيتوريا جيماريش، ماريتيمو، كما لعب من قبل للترجي التونسي.

صفقات الهلال السعودي 2021 الصيفية القادمة من المرتقب أن تكون من العيار الثقيل، حيث يهتم الزعيم السعودي بمجموعة بارزة من النجوم ينشطون في عدد من الدوريات الأوروبية، هذا ومن الجدير بالذكر أن الهلال يدخل معسكر تدريبي في النمسا خلال الفترة من 12 يوليو حتى 2 أغسطس 2021.

صفقات الهلال السعودي الجديدة في صيف 2021
اللاعب المركز الجنسية السن
موسى ماريجا مهاجم مالي 30
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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