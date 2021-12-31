صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل جديد “مُحدث”
نُتابع معكم كل ما يخص صفقات الهلال السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2022 والذي يبدأ في الأول من يناير 2022، حيث من المرتقب أن يضم الهلال لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات خلال يناير “ميركاتو الشتاء”، وتحديدًا ضم محترفين أجانب، كما من المرتقب ان يستغني الهلال ويُعير عدد من لاعبي الفريق ليشاركوا بصورة أساسية، بعد حصول الهلال على بطولة دوري أبطال آسيا، دخل الزعيم السعودي في سلسلة نتائج غير جيدة، جعلت الإدارة تبحث عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات ولاعبين جدد يصنعون الفارق، وربما يتم تغيير الجهاز الفني.
صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2022
- أكدت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو سوف يكون خارج حسابات الهلال في يناير 2022.
- تقارير تؤكد ان خليفة الدوسري وعبدالله رديف سوف يخرجا على سبيل الإعارة في يناير.
- تقارير، البرازيلي برونو هنريكي قد يكون أحد صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2022، وهو لاعب فلامنجو البرازيلي، يلعب في مركز الهجوم، عمره 31 سنة.
- أنباء غير مؤكدة تقول ان الهلال يفاوض عدد من المدربين العالميين.
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