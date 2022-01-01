صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل التفاصيل والمستجدات

بواسطة محمود عطا الله
صفقات تشيلسي في موسم الانتقالات الشتوية صفقات تشيلسي في موسم الانتقالات الشتوية

بدأت فترة الانتقالات الشتوية رسميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من يناير 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كل جديد ومتابعة مستمرة لكل صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022، كما سنتابع معكم من سيرحل عن صفوف البلوز، هذا ومن المرتقب أن يدخل تشيلسي فترة انتقالات يناير بكل قوة لتدعيم خطط مدربه الألماني توخيل.

صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022

  • رباعي خط دفاع تشيلسي كريستنسن وروديجر وتياجو سيلفا وسيزار أزبليكويتا يحق لهم خلال الفترة الحالية التفاوض مع أندية أخرى قبل الصيف، حيث دخلوا جميعا في الفترة الحرة، حيث تنتهي عقودهم في الصيف القادم.
  • من المعروف أن المدافع المتميز أنطونيو روديجر رفض عروض التجديد لتشيلسي.
  • كما أن تشيلسي يرغب بقوة في ضم قلب دفاع نادي إشبيلية وهو جول كوندي الفرنسي، وإذا لم يتعاقد تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022 فسوف يضمه في الصيف.
  • تابعونا مع كل جديد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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