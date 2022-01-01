صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل التفاصيل والمستجدات

بدأت فترة الانتقالات الشتوية رسميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من يناير 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كل جديد ومتابعة مستمرة لكل صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022، كما سنتابع معكم من سيرحل عن صفوف البلوز، هذا ومن المرتقب أن يدخل تشيلسي فترة انتقالات يناير بكل قوة لتدعيم خطط مدربه الألماني توخيل.

صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022