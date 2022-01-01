صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على كل التفاصيل والمستجدات
بدأت فترة الانتقالات الشتوية رسميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من يناير 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كل جديد ومتابعة مستمرة لكل صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022، كما سنتابع معكم من سيرحل عن صفوف البلوز، هذا ومن المرتقب أن يدخل تشيلسي فترة انتقالات يناير بكل قوة لتدعيم خطط مدربه الألماني توخيل.
صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022
- رباعي خط دفاع تشيلسي كريستنسن وروديجر وتياجو سيلفا وسيزار أزبليكويتا يحق لهم خلال الفترة الحالية التفاوض مع أندية أخرى قبل الصيف، حيث دخلوا جميعا في الفترة الحرة، حيث تنتهي عقودهم في الصيف القادم.
- من المعروف أن المدافع المتميز أنطونيو روديجر رفض عروض التجديد لتشيلسي.
- كما أن تشيلسي يرغب بقوة في ضم قلب دفاع نادي إشبيلية وهو جول كوندي الفرنسي، وإذا لم يتعاقد تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022 فسوف يضمه في الصيف.
- تابعونا مع كل جديد.