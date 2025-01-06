يعاني نادي توتنهام اللندني من العديد من الغيابات بسبب الإصابات، مما أدى إلى تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، يسعى نادي توتنهام إلى إبرام صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2025، لسد الفراغ الموجود في عدد من المراكز.
صفقات توتنهام في انتقالات يناير 2025
- كينسكي: حارس جديد يضمه نادي توتنهام خلال الانتقالات الشتوية، كينسكي حارس تشيكي عمره 21 سنة، ضمه توتنهام من نادي سلافيا براج، وقع لعقود حتى 20231.
- يانج مين هيوك ثاني صفقات توتنهام الشتوية، وهو جناح كوري جنوبي صاعد بقوة، هو موهبة كبيرة ينتظره مستقل واعد، لاعب توتنهام الجديد من مواليد 2006.
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