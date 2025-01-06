صفقات توتنهام في انتقالات يناير 2025

بواسطة محمود عطا الله
صفقات توتنهام يناير 2025 صفقات توتنهام يناير 2025

يعاني نادي توتنهام اللندني من العديد من الغيابات بسبب الإصابات، مما أدى إلى تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، يسعى نادي توتنهام إلى إبرام صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2025، لسد الفراغ الموجود في عدد من المراكز.

صفقات توتنهام في انتقالات يناير 2025

  • كينسكي: حارس جديد يضمه نادي توتنهام خلال الانتقالات الشتوية، كينسكي حارس تشيكي عمره 21 سنة، ضمه توتنهام من نادي سلافيا براج، وقع لعقود حتى 20231.
  • يانج مين هيوك ثاني صفقات توتنهام الشتوية، وهو جناح كوري جنوبي صاعد بقوة، هو موهبة كبيرة ينتظره مستقل واعد، لاعب توتنهام الجديد من مواليد 2006.
  • تابعونا مع جديد الصفقات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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