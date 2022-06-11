صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2022.. تعرف على أسماء اللاعبين الجدد للملكي 2023

تبحث إدارة نادي ريال مدريد عن تدعيم صفوف الفريق بقوة خلال صيف 2022 لمواصلة تقديم أبرز العروض والفوز بالمزيد من البطولات محليًا في إسبانيا وقاريًا، نُقدم من خلال هذا التقرير صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2022، وأسماء اللاعبين الجدد في النادي الملكي لموسم 2022-3023، وظهر جليًا تميز الصفقات الجديدة للريدز، يذكر أن ريال مدريد حقق الموسم الماضي الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، تحت قيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

صفقات ريال مدريد فترة الانتقالات الصيفية 2022