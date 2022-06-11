صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2022.. تعرف على أسماء اللاعبين الجدد للملكي 2023
تبحث إدارة نادي ريال مدريد عن تدعيم صفوف الفريق بقوة خلال صيف 2022 لمواصلة تقديم أبرز العروض والفوز بالمزيد من البطولات محليًا في إسبانيا وقاريًا، نُقدم من خلال هذا التقرير صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2022، وأسماء اللاعبين الجدد في النادي الملكي لموسم 2022-3023، وظهر جليًا تميز الصفقات الجديدة للريدز، يذكر أن ريال مدريد حقق الموسم الماضي الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، تحت قيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.
صفقات ريال مدريد فترة الانتقالات الصيفية 2022
- يغادر نادي ريال مدريد في صيف 2022 بعد نهاية عقودهم مع النادي كل من: مارسيلو، جاريث بيل، إيسكو.
- أولى صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2022 هي ضم نجم دفاع ألمانيا أنطونيو روديجر بعد نهاية عقده مع تشيلسي، روديجر وقع عقود الانضمام لريال مدريد حتى صيف 2026.
- ثاني صفقات الريال الصيفية هي ضم نجم وسط فرنسا ونادي موناكو أوريلين تشواميني لمدة 6 مواسم مقابل 80 مليون يورو وحوافز مالية بقيمة 20 مليون.
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