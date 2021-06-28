صفقات ليفربول الجديدة 2021 خلال سوق الانتقالات الصيفية.. تعرف على التفاصيل

بدأ نادي ليفربول موسم الانتقالات الصيفية 2021 مبكرًا لتدعيم صفوفه وعدد من المراكز به، وذلك بعدما خسر لقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يورجن كلوب الألماني مازال على رأس الإدارة الفنية للفريق، وبدأت كشافة ليفربول في البحث عن المواهب الفذة حول العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير صفقات ليفربول الجديدة 2021 ولاعبون الريدز الجدد، والسير الذاتية لهم، كما سنتابع معكم أسماء من غادروا الفريق، كما سنتابع أخبار محمد صلاح مع الريدز والتجديد للنجم المصري أو الرحيل.

صفقات ليفربول الجديدة 2021 في الميركاتو الصيفي

كانت أولى صفقات ليفربول الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية 2021 هي المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، قادمًا من نادي لايبزج الألماني، وكانت قيمة الصفقة 36 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الألماني، لعب إبراهيما كوناتي من قبل لنادي سوشو الفرنسي، ويلعب في قلب الدفاع، كما أنه لعب لكل منتخبات فرنسا السنية.

هذا ويذكر أن أبرز الصفقات التي غادرت ليفربول حتى الآن النجم الهولندي فينالدوم، والذي رحل لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع البطل الإنجليزي.