صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية 2022 مُحدث

بواسطة محمود عطا الله
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نيوكاسل سوف يكون نجم الانتقالات الصيفية 2022 القادمة والتي تنطلق رسميًا في الأول من يونيو 2022 القادم، لكن نادي نيوكاسل الإنجليزي لن ينتظر بالطبع حتى بداية فترة الانتقالات، فسوف يسعى النادي الإنجليزي إلى إبرام صفقات مبكرة، هدف نادي نيوكاسل في الموسم القادم سوف يكون الفوز بكل البطولات الممكنة، مدعومًا بصاحب النادي الجديد الصندوق السيادي السعودي للاستثمارات، صفقات من العيار الذهبي يترقبها جمهور نيوكاسل قريبًا جدًا.

صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية 2022

  • دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا صاحب 25 عامًا، من المرتقب أن يكون أول صفقات نيوكاسل في الانتقالات الصيفية 2022، فقد تواجد الحارس الدولي في نيوكاسل أمس للتفاوض مع النادي، وسط تأكيدات أن الصفقة ستتم بنسبة 99%، دين هندرسون هو بطل كأس العالم تحت 20 سنة 2017 مع منتخب إنجلترا.
  • من أهداف نيوكاسل: كوندي مدافع أشبيلية الإسباني، ممفيس ديباي نجم برشلونة، ولوكاس باكيتا نجم ليون الفرنسي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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