صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية 2022 مُحدث

نيوكاسل سوف يكون نجم الانتقالات الصيفية 2022 القادمة والتي تنطلق رسميًا في الأول من يونيو 2022 القادم، لكن نادي نيوكاسل الإنجليزي لن ينتظر بالطبع حتى بداية فترة الانتقالات، فسوف يسعى النادي الإنجليزي إلى إبرام صفقات مبكرة، هدف نادي نيوكاسل في الموسم القادم سوف يكون الفوز بكل البطولات الممكنة، مدعومًا بصاحب النادي الجديد الصندوق السيادي السعودي للاستثمارات، صفقات من العيار الذهبي يترقبها جمهور نيوكاسل قريبًا جدًا.

صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية 2022