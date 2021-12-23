صفقات نيوكاسل في موسم الانتقالات الشتوية يناير 2022.. تعرف على كل جديد
نُقدم من خلال هذا التقرير متابعة لكل جديد في ملف صفقات نيوكاسل الجديدة في يناير 2022 (موسم الانتقالات الشتوية)، ويعاني نادي نيوكاسل من وضعية صعبة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يلعب في المركز الأخير حاليا، هذا وقد استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل، وهو ما سوف يساعد النادي في العودة بقوة، والمنافسة على كل البطولات الإنجليزية والقارية، ومن المرتقب أن تكون صفقات نيوكاسل في الشتاء 2022 كلها سوبر.
صفقات نيوكاسل موسم الانتقالات الشتوية يناير 2022
- ضم نيوكاسل مدير فني جديد وهو الإنجليزي إيدي هاو.
- أكدت عدة مصادر، ان أول صفقات نيوكاسل في موسم الانتقالات الشتوية يناير 2022، سوف تكون التعاقد مع ظهير أيمن أتلتيكو مدريد وهو اللاعب الإنجليزي الدولي ولاعب توتنهام السابق كيران تريبير، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.
- من صفقات نيوكاسل المحتملة في يناير القادمة لينغارد نجم مانشستر يونايتد، ديلي ألي نجم توتنهام، هندرسون حارس مان يونايتد، كوتينهو وعثمان ديمبلي نجمي برشلونة.
- أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد من الصفقات المحتملة لنيوكاسل، تابعونا مع كل جديد.