صفقات نيوكاسل في موسم الانتقالات الشتوية يناير 2022.. تعرف على كل جديد

نُقدم من خلال هذا التقرير متابعة لكل جديد في ملف صفقات نيوكاسل الجديدة في يناير 2022 (موسم الانتقالات الشتوية)، ويعاني نادي نيوكاسل من وضعية صعبة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يلعب في المركز الأخير حاليا، هذا وقد استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل، وهو ما سوف يساعد النادي في العودة بقوة، والمنافسة على كل البطولات الإنجليزية والقارية، ومن المرتقب أن تكون صفقات نيوكاسل في الشتاء 2022 كلها سوبر.

صفقات نيوكاسل موسم الانتقالات الشتوية يناير 2022