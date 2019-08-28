صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة تصطدم بعائق وحيد واليوم أو غدًا الخميس الحسم

لم يسفر اجتماع مسؤولي ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، عن أتمام صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الإسبانية، وكشفت صحيفة كشفت ”L’Équipe“، الفرنسية، أن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ” توخيل”، اعلن عن موافقته على العرض الجديد المطروح من برشلونة مقابل رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، ويتضمن العرض بحسب الصحيفة، قدوم راكيتيتش، بالإضافة إلى دفع 130 مليونًا، واستعارة الفرنسي عثمان ديمبلي.

صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

عائق اتمام صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن العائق الوحيد الذي يقف الآن أمام إتمام الصفقة والذي قد يفشلها برمتها، حيث ذكرت: ”في الوقت الحالي، يتمسك عثمان ديمبلي بموقفه ويرغب في البقاء في برشلونة، وباريس سان جيرمان ينتظر الإجابة النهائية، يوم الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير“.

ومن جهته ديمبلي على لسان وكيله موسى سيسوكو أكّد مجددًا تمسكه ببرشلونة وعدم رغبته بالانتقال بنسبة 100%، قاطعًا الأمل بفرصة المغادرة، فهو يريد الفوز مع البارسا”.

ومن جهة أخرى أبدى راكيتيتش موافقته بالرحيل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان بحسب صحيفة ”Le Parisien“، في الوقت الذي ما زال فيه ديمبلي رافضًا، وهذا ما أخّر إتمام الصفقة، ذلك لإن ديمبلي سيذهب كإعارة مع خيار الشراء لباريس لاحقًا، وعلى ذلك لو تمت الصفقة، “برشلونة سيدفع 140 مليون يورو + راكيتيتش = 200 مليون يورو“.

تفاؤل كبير باتمام الصفقة

وعلى الرغم من عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن انتقال نيمار إلى برشلونة بالامس إلأ أنه وبحسب”موندو ديبورتيفو“، هناك تفاولٌ كبيرٌ لدى مسؤولي البارسا بحسم الصفقة، وكان نيمار رغم أنه لم يظهر للعلن رغبته بالانتقال إلا أنه مارس ضغوطًا داخلية على على إدارة سان جيرمان، لتسريع وتيرة المفاوضات، ووفقًا للصحيفة حيث ذكرت: أن ” برشلونة قدَّم عرضًا، لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 170 مليون يورو، إلى جانب بعض المتغيرات التي ستسدد في صيف “2021، ولكن باريس سان جيرمان لم يوافق على انتظاره مدة عامين للحصول على أموال الصفقة كاملة.