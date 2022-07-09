صلاة العيد الكويت غدًا السبت 2022/7/9.. تعرف على الموعد وأسماء كشف المصليات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن كشف بأسماء وعناوين مصليات عيد الأضحى المبارك في مدينة الكويت والجهراء والفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير، هذا ونٌُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022 والتي تُقام صباح غدًا السبت 9 يوليو 2022 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1443، يذكر أن وقفة عرفة كانت الجمعة 8 يوليو 2022.

موعد صلاة العيد الكويت 2022

قالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي، أن موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022 سوف يكون عند الساعة 5.10 صباح يوم السبت التاسع من يوليو 2022، هذا وقد تم تجهيز كل الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين من المواطنين والمقيمين، هذا وتحرص كل الأسر على المشاركة في صلاة العيد وترديد تكبيراتها والاستماع لخطبتها.

مصليات عيد الأضحى 2022 في مدينة الكويت:

– السرة: الساحة الرياضية بجوار فرع الغاز.

– الروضة: الملاعب بجوار جمعية الإصلاح.

– الدعية: مركز شباب الدعية.

– الفيحاء: مدرسة عبدالله حسن الجار الله.

– جابر الأحمد: مركز شباب جابر الأحمد.

– اليرموك: الساحة مقابل منطقة الري بجانب ابتدائية بحرة.

– كيفان: مواقف بين مسجد السند وقاعة بودي للأفراح.

– الخالدية: ساحة مسجد العثمان.

– قرطبة: داخل ملاعب المعهد الديني بنين.

– الصليبخات: مركز شباب الصليبخات.

مصليات العيد 2022 الفروانية:

– الفروانية: الساحة ق4 بجوار حديقة الفروانية.

– العمرية: الساحة مقابل مسجد ضيف الله العتيبي.

– الرابية: الساحة بجانب فرع الغاز.

– الرحاب: بجانب مركز مسفر جالي لتحفيظ القرآن.

– أشبيلية: بجانب مركز متعب الشلاحي الصحي.

– الأندلس والرقعي: الساحة خلف الهيئة العامة للرياضة بالرقعي.

– العارضية: ق5 مقابل أبراج الماء.

– صباح الناصر: بجانب مسجد الإمام البخاري.

– الفردوس: الساحة مقابل الجمعية الرئيسية بجانب البنوك.

– عبدالله المبارك: ق3 بالقرب من متوسطة المرقاب.

مصليات عيد الأضحى 2022 حولي:

– بيان: بجوار نادي الألعاب الشتوية الكويتي.

– سلوى: الساحة الترابية شرق جمعية سلوى التعاونية.

– مشرف: ملعب هيئة الرياضة مقابل نادي اليرموك.

– السالمية: نادي السالمية الرياضي.

-السلام: قرب مدرسة مسعود بن سنان.

– الزهراء: قرب مدرسة حومة.

مصليات العيد الجهراء 2022:

– النسيم: الساحة مقابل صناعية النسيم.

– سعد العبدالله: الساحة مقابل مسجد الحزام.

– الجهراء: مركز شباب الجهراء خلف المخابز الكويتية.

– الجهراء: ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء.

– الصليبية: مركز شباب الصليبية.

– القيروان: الساحة بجوار مسجد غشام البصمان.

مصليات عيد الأضحى مبارك الكبير 2022:

– مبارك الكبير: ملعب الهيئة العامة للرياضة.

– القصور: الساحة بجوار مسجد البراء بن عازب.

– صباح السالم: الساحة مقابل مسجد زهرة محمد بهجت.

– الفنيطيس: مقابل مسجد فاطمة حسن إبراهيم.